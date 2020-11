FPÖ: 37.000 Kinder haben Kinderbonus nicht erhalten

Der Kinderbonus muss allen Vorarlberger Familien zugute kommen, fordert FPÖ-Familiensprecherin Andrea Kerbleder.

37.631 Kinder in Österreich betroffen

So wurde allen Kindern, deren Anspruchsberechtigung zum Bezug der Familienbeihilfe zwischen April und September 2020 endete, kein Kinderbonus ausbezahlt, obwohl die Eltern dieser Kinder in dieser Zeit ebenso die Corona-bedingten Mehraufwendungen zu tragen hatten, so die FPÖ. Insgesamt sind 37.631 Kinder davon betroffen. "Es ist daher eine Frage der Gerechtigkeit, auch jenen Eltern, die um den Kinderbonus 'umfallen', diese Unterstützung zukommen zu lassen. Gerade wenn man weiß, dass der Kinderbonus auch für rund 80.000 Kinder bezahlt wurde, die sich nicht einmal in Österreich aufhalten, darf es nicht sein, dass bei uns im Inland unsere eigenen Familien und Kinder benachteiligt werden und für sie kein Geld ausbezahlt wird", so Kerbleder.