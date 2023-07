FPÖ-Chef Christof Bitschi im Sommergespräch

Bei den Sommergesprächen 2023 geht es in die dritte Runde: Am Mittwoch ist der Landesparteivorsitzende der Freiheitlichen Christof Bitschi zu Gast im Studio bei Gerold Riedmann und Mirijam Haller von den Vorarlberger Nachrichten.

Mit welchen Maßnahmen die FPÖ der Teuerungswelle entgegentreten will, wird ebenso Inhalt des Interviews sein, wie die kürzlich präsentierten Ideen in der Asylpolitik. „Die Wahrnehmungen, die wir im Land haben, sind teilweise dramatisch“, führte Bitschi im Juni dazu in den VN aus. „Wir müssen leider auch in aller Klarheit sagen, dass man sich teilweise an öffentlichen Plätzen fremd im eigenen Land fühlt.“ Das möchte die FPÖ ändern und stellte dazu eine Petition und einen 23-Punkte-Plan vor, samt Grenzzaun. Auch im Gesundheitssektor nimmt Bitschi die Landesregierung vermehrt in die Pflicht und fordert in einer aktuellen Aussendung, die Probleme nicht nur schönzureden. Zugleich bringt er die Anstellung pflegender Angehöriger ins Spiel.