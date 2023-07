FPÖ-Bitschi zu S18: "Es braucht die Entlastungsstraße"

Am Mittwoch war der Landesparteivorsitzende der Freiheitlichen Christof Bitschi zu Gast im Studio bei Gerold Riedmann und Mirijam Haller.

Die Vision der FPÖ für die nächste Landtagswahl

Bitschi erklärte, dass die FPÖ auf nationaler Ebene Erfolge verzeichne und auch bei den Landtagswahlen in Vorarlberg stark zulegen werde. Er betonte, dass das Ziel seiner Partei sei, Führungsverantwortung zu übernehmen und Vorarlberg wieder an die Spitze Europas zu bringen.

FPÖ-Landeschef Christof Bitschi kritisierte außerdem die Entwicklung in der ÖVP und betonte, dass er bereits in der Vergangenheit auf die Probleme in der Partei hingewiesen habe. Er sieht die kommende Wahl als Schicksalswahl und spricht sich gegen eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition aus. Bitschi strebt eine Veränderung an und möchte die Führungsverantwortung in Vorarlberg übernehmen.