Fotowettbewerb „Umwelt in Bludenz“

Was bedeutet Umwelt für die Bewohnerinnen und Bewohner von Bludenz? Dieser Frage möchte die Abteilung für Umwelt und Mobilität der Stadt Bludenz in Form eines Fotowettbewerbs nachgehen. Im Rahmen der Vorarlberger Umweltwoche, die am 1. Juni startet, können dabei NaturliebhaberInnen ihre Lielbingsmotive in Szene setzen und mit ein bisschen Glück sogar einen Lastenfahrradanhänger gewinnen. „Bei der Motivwahl sind die TeilnehmerInnen völlig ungebunden, wichtig ist uns nur, dass auf dem Bild die Vielfalt und Schönheit unserer heimischen Natur sichtbar wird“, erklärt Regina Bertsch von der Abteilung Umwelt- und Mobilität.