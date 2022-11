Fotos vom Klimawandel in Vorarlberg sollen aufrütteln

Ab Montag wird in Dornbirn mit einer Fotoaufstellung auf den Klimawandel in Vorarlberg aufmerksam gemacht.

Extremwetterereignisse wie Starkregen, Überschwemmungen und Dürreperioden mit Wasserknappheit auf den Alpen nehmen auch in Vorarlberg zu. Der Verein KlimaVOR! will gemeinsam mit dem Camera Club Sparkasse Bregenz und den Naturfreunden Dornbirn an die Ereignisse im Sommer 2022 erinnern und zum Handeln für den Klimaschutz aufrufen. Von 21. November bis 11. Dezember sind die Fotos im öffentlichen Raum auf drei Dornbirner LED-Screens zu sehen.