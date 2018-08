Fotografische Reise vom Bodensee bis zu den Alpen

Siegfried Lindner feierte Premiere mit erster Fotoausstellung im LKH-Foyer.

Feldkirch Er fotografiert schon seit 50 Jahren, hat mit seiner ersten Kamera, einer Voigtländer, die analoge Fotografie von A bis Z kennengelernt und erst kürzlich präsentierte der Harder seine allererste Aussstellung im Landeskrankenhaus Feldkirch. „Das Experimentieren macht mir am meisten Spaß!“, erklärt Siegfried Lindner. „Damals musste man noch in der Dunkelkammer für die nötige Bearbeitung sorgen, heute macht man das im PhotoShop.“ Vor neun Jahren hat er den Fotoclub in Hard gegründet, der heute rund 50 Mitglieder zählt. Doch warum werden erst jetzt die Werke von Lindner ausgestellt? „Es hat sich nie die Gelegenheit geboten, und letztes Jahr habe ich beim LKH angefragt“, erklärt der Fotograf aus Leidenschaft. Noch bis Donnerstag, 30. August, kann im LKH-Foyer die Fotoausstellung mit dem Titel „Vom Bodensee zu den Alpen“ besichtigt werden.