Fotofahrt mit der historischen Dampflok

Eine ganz besondere Fahrt mit dem Rheinbähnle von Lustenau zum Steinbruch nach Mäder gibt es am kommenden Samstag.

Bei der Fotofahrt auf der ursprünglichen Strecke von Lustenau nach Mäder mit mehreren Stationen mit Halt und Scheinanfahrten und einem Fotohalt auf der Widnauer Brücke ist viel Zeit für Fotos. Alte Loren und Plattwagen werden mitgenommen und es gibt eine spezielle Begleitung mit Informationen zur Geschichte der Rheinregulierung und zum Fuhrpark des Vereins Rhein-Schauen. Auch im Werkhof in Lustenau und der alten Remise in Mäder gibt es reichlich Möglichkeiten schöne Bilder zu machen. Abfahrt am Rhein-Schauen Werkhof in Lustenau ist um 9.30 Uhr – Rückkehr um ca. 14.30 Uhr. Die Mindesteilnehmer beträgt 25 Personen, daher wird um eine Voranmeldung gebeten. MIMA