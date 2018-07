Fotoausstellung zum Thema „Persönliche Assistenz“

Kürzlich wurden die Sieger des Fotowettbewerbes der Persönlichen Assistenz Vorarlberg gekürt.

Dornbirn. In der Servicestelle „Persönliche Assistenz Vorarlberg“ in Dornbirn sind aktuell 35 Bilder zu sehen, die im Rahmen eines Fotowettbewerbes zum Thema Persönliche Assistenz eingereicht wurden. Persönliche Assistenz hat viele Bilder: Unterstützung bei der persönlichen Pflege, beim Essen, beim Anziehen, bei der Hausarbeit, beim Einkaufen, bei der Arbeit und in der Freizeit sowie bei der Kommunikation oder der Strukturierung des Tagesablaufs.

Zu den prämierten Bildern gehört unter anderem das Foto von Karin Stöckler, welches sozusagen einen „Klassiker“ in der Persönlichen Assistenz darstellt – Ein- bzw. Ausstiegshilfe und der Transfer vom Rollstuhl ins Auto und das selbe Thema beim nassen Element Wasser – Transfer vom festen Boden ins Wasser von Ulrike Waibel. Zum Thema „vom festen Boden in die Luft“ überzeugte Thomas Bereuter mit seinem Motiv an der Kletterwand. Zu den weiteren Gewinnern zählen Laura Moser mit ihrem Schnappschuss „Einfach abtauchen“, Renate Frey, die demonstriert, dass man mit persönlicher Assistenz auch Wanderungen in Vorarlbergs Bergwelt ermöglichen kann sowie Barbara Ghesla mit einem Motorradausflug ins Kaunertal.