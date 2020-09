Fotoausstellung „Linien und Formen“

Gleichzeitig mit der Ausstellung des Philatelie-Club Montfort lädt auch der Fotoclub Nenzing zu einer Ausstellung.

Unter dem Titel „Linien und Formen“ sowie der Sonderausstellung „Langzeitbelichtung“ findet am Donnerstag, 10. September, um 19 Uhr die öffentliche Vernissage statt. 17 Fotografen des Fotoclubs zeigen dabei ihre besten Bilder. Die Ausstellung ist in Folge auch am Freitag, 11. September, von 13 bis 21 Uhr, am Samstag, 12. September, von 9 bis 18 Uhr und Sonntag, 13. September, von 13 bis 18 Uhr im „Ramschwagsaal“ zu sehen. Der Eintritt ist frei.