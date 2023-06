Fotoausstellung Johannes Muxel in der Sparkasse Lech

Zu einer Fotoausstellung am Dienstag, den 27. Juni 2023, mit Beginn um 19:00 Uhr, lädt die Sparkasse Bludenz in ihre Filiale nach Lech ein.

Die Sparkasse Bludenz mit Filialleiter Bernd Simons und den Vorstandsdirektoren Wolfgang Eichler und Thomas Schreiber freuen sich auf interessierte Vernissagegäste. Anmeldungen sind per Telefon unter der Nummer 05 0100 – 77802 oder per Mail an netzers@bludenz.sparkasse.at möglich.