Fotoausstellung feiert beste Fotos

Der Fotoclub Lustenau hat eine Auswahl seiner besten Werke bei der Fotoausstellung im Reichshofsaal präsentiert.

Lustenau Es ist die crème de la crème jener Fotos, die in den vergangenen zwei Jahren beim Fotoclub Lustenau entstanden sind. Sie hingen – optimal beleuchtet – im Reichshofsaal in Lustenau und wurden der Bevölkerung im Zuge der alle zwei Jahre stattfindenden Fotoausstellung präsentiert. 22 Hobbyfotografen haben ihre Werke der breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Interessierte Besucher konnten am vergangenen Wochenende die künstlerischen Werke betrachten und über die Blickwinkel, die die Fotografen setzten, staunen. „Wir sind ganz unterschiedliche Fotografen in unserem Club. Jeder hat seine eigene Vorliebe bei der Fotografie. Vielfältige und sehr ansprechende Bilder sind das Ergebnis“, erzählt Mitglied Jürgen Peter. Von Samstag bis einschließlich Montag konnten Besucher die aussagekräftigen Fotografien bestaunen.

Die Mitglieder tauschen sich regelmäßig bei ihren Club-Abenden über aktuelle Werke aus, besprechen sie und es werden hilfreiche Tipps gegeben. „Dadurch entwickeln wir uns stetig weiter“, so Peter. Er ist schon seit 15 Jahren dabei und hat vieles dazu gelernt. Damit sich jedes Mitglied auch aus seiner persönlichen Komfortzone bewegt und Dinge ablichtet, die er normalerweise nicht fotografiert, hatte die Fotografin Veronika Rauch eine besondere Idee: Sie stellt seit Herbst 2019 den Mitgliedern pro Quartal eine interne Fotoaufgabe, die sie in einem bestimmten Zeitfenster lösen sollen. Kreative Aufgaben wie „Versuchs doch mal ganz minimal“, „Wenn das Licht angeht“ oder „Ein bisschen Hygge“ versetzen die Mitglieder in einen künstlerischen Prozess. „Im ersten Moment ratterts und man überlegt sich, wie man diese Aufgabe fotografisch lösen kann“, so Peter. Jeder interpretiert die Aufgabe etwas anders und setzt den Fokus dementsprechend unterschiedlich.