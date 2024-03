Foto für den Reisepass in Österreich: Was sich jetzt ändert

Digitalisierungsschub in der österreichischen Verwaltung: eBild-System revolutioniert Passfotoübermittlung.

In einer Welt, in der das Digitale längst den analogen Alltag in vielen Bereichen überholt hat, schien die Prozedur der Passfotoerstellung und -übermittlung an österreichischen Behörden wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Ein Besuch beim Fotografen, das gedruckte Bild in der Hand und der Gang zum Amt, wo das Foto dann in einen neuen Reisepass eingescannt wird – ein Vorgang, der in seiner Umständlichkeit fast schon pittoresk anmutet. Doch das Innenministerium hat kürzlich mit dem eBild-System eine digitale Lösung präsentiert, die nicht nur den Prozess vereinfacht, sondern auch einen weiteren Schritt in Richtung einer modernen und effizienten Verwaltung darstellt.