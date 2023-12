Fortsetzung der langjährigen Partnerschaft

Vorarlberger Sparkassen verlängern Kooperation mit dem Vorarlberger Förderverein für Schulsport

Sehr zur Freude der Verantwortlichen des Schulsports konnte der nun schon mehr als ein Jahrzehnt bestehende Kooperationsvertrag mit den Vorarlberger Sparkassen vor kurzem um ein weiteres Jahr verlängert werden. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir weiterhin auf die so wertvolle Unterstützung der Vorarlberger Sparkassen zählen können“, meinte der Schulsportreferent in der Bildungsdirektion, Christoph Neyer. Die Vertragsverlängerung fand im Rahmen des Vorrundenturniers des Sparkasse Schülerliga Futsalcups in der Sporthalle der SMS Bregenz-Schendlingen im Beisein von Vorstandsvorsitzender Harald Giesinger (Dornbirner Sparkasse), Jugendkoordinatorin Melisa Dizdarevic (Dornbirner Sparkasse), FI Mag. Conny Berchtold (Bildungsdirektion) und Schulsportreferent Christoph Neyer (Bildungsdirektion) statt.