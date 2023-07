Formel 1: Verstappen will für Mateschitz siegen - Rivalen defensiv

Am Sonntag will Max Verstappen (Red Bull) in Spielberg gewinnen.

Formel-1-Star Max Verstappen will auf dem Red Bull Ring in Spielberg (17.00 Uhr/Sky) zu Ehren des im Vorjahr verstorbenen Rennstall-Gründers Dietrich Mateschitz gewinnen.

"Natürlich möchten wir hier den Sieg", sagte der Niederländer am Donnerstag. "Wir fahren auch, um ihn stolz zu machen und sein Erbe fortzusetzen." Die Konkurrenten aus den Reihen von Aston Martin, Ferrari und Mercedes gaben sich defensiv. "Red Bull ist im Moment in einer eigenen Liga", meinte etwa Fernando Alonso.

Der Liveticker zum GP in Spielberg

Alonso: "Hoffe, wir können die Lücke schließen"

Der Spanier in Diensten von Aston Martin war beim Großen Preis von Kanada in Montreal mit in dieser Saison vergleichsweise geringen 9,5 Sekunden Rückstand hinter Verstappen auf dem zweiten Platz gelandet. Als handfestes Zeichen für einen nahenden Umschwung will der WM-Dritte das aber nicht verstanden wissen. "In Barcelona, zwei Wochen vor Kanada, waren wir fast eine Minute hinter den Führenden", sagte Alonso und fügte hinzu: "Ich hoffe, wir können diese Lücke schließen."

"Kampf mit Mercedes und Ferrari aufrecht erhalten"

Die aktuelle Performance von Aston Martin sei aber stark abhängig von der Strecke des jeweiligen Grand Prix. "Wir hatten eine andere Performance in Barcelona und Kanada, ein anderes Gefühl mit dem Auto. Hoffentlich sind wir hier näher bei Kanada", betonte Alonso. "Für uns ist es wichtig, an jedem Wochenende mit beiden Autos zu punkten und den Kampf mit Mercedes und Ferrari aufrechtzuerhalten."

Ferrari mit kleinen Upgrades am Red Bull Ring

Ferrari kam mit kleinen Upgrades an den Red Bull Ring, wo Charles Leclerc im Vorjahr den vorerst letzten Sieg für die Scuderia geschafft hatte. Unter anderem wurde der Frontflügel modifiziert. "Es ist hoffentlich ein weiterer Schritt in die richtige Richtung", erklärte Carlos Sainz. Doch "zu denken, dass wir die Lücke mit einem Upgrade schließen könnten, wäre naiv und nicht realistisch".

"Red Bull hat gesamte Konkurrenz ausgeschaltet"

Das vergangene Jahr sei hart gewesen, gab der spanische Landsmann von Alonso zu. "Jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo wir versuchen, die Dinge umzudrehen, das Auto wieder wettbewerbsfähig zu machen und wieder zu gewinnen. Aber das wird nicht einfach sein, denn es gibt ein anderes Team namens Red Bull, das die gesamte Konkurrenz ausgeschaltet hat."

Auch Mercedes leidet unter Red-Bull-Dominanz

Auch Mercedes leidet unter der Red-Bull-Dominanz. Der österreichische Rennstall hat 18 der vergangenen 19 Rennen gewonnen, für den einstigen Branchenprimus blieb nur ein Sieg in den vergangenen eineinhalb Jahren durch George Russell im November 2022 in Brasilien. Dieser gab sich vor dem neunten WM-Lauf dennoch zuversichtlich: "Die Dinge laufen definitiv in die richtige Richtung. Das wird also wieder ein interessantes Wochenende."

Im Gegensatz zu seinem Stallkollegen Lewis Hamilton. Der Rekordweltmeister sagte, das Gefühl im W14 sei noch immer nicht das, was er haben wolle. "Ich bin noch immer nicht in der Lage, mich ans Limit zu bewegen", verriet Hamilton. "Ein echter Fortschritt wird erst in den nächsten Monaten passieren. Ich kann es kaum erwarten."

Nicht anwesend war an dem für die Medientermine reservierten Donnerstag Verstappens Teamkollege Sergio Perez. Der Mexikaner fühle sich unwohl und ruhe sich aus, um für das Rennen am Wochenende in bestmöglicher Verfassung zu sein, teilte Red Bull Racing mit. Perez steht intern unter Druck, nachdem er in den vergangenen drei Rennen nicht zuletzt wegen eigener Unzulänglichkeiten im Qualifying das Podest verpasst hat.

Das muss man zum GP von Österreich wissen

Fragen & Antworten

Nach einem Gastspiel in Kanada kehrt die Formel 1 nach Europa zurück. Beim Heimrennen von Max Verstappens Weltmeisterteam auf dem Red-Bull-Ring am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) im österreichischen Spielberg deutet fast alles auf die nächste Siegesfahrt des Dominators hin. Mercedes, Ferrari und Aston Martin geben trotzdem die Hoffnung nicht auf, schon beim Großen Preis in der Steiermark zumindest ein kleines bisschen näher heranzukommen.

Setzt Max Verstappen seine Siegesserie fort?

Sechs von acht WM-Läufen hat der Titelverteidiger bereits gewonnen, führt in der Gesamtwertung komfortabel mit 69 Punkten Vorsprung vor Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez. Selbst der Mexikaner scheint ohne besondere Zwischenfälle bereits vor der Halbzeit der Saison nicht mehr in der Lage, Verstappen auf dem Weg zu Titel Nummer drei zu stoppen. Schon dreimal konnte Verstappen in Spielberg gewinnen. 2022 musste sich der 25-Jährige allerdings hinter Charles Leclerc im Ferrari geschlagen geben. Es sieht nicht danach aus, dass Verstappen erneut von der Konkurrenz gestoppt werden könnte.

Was macht das Renn-Wochenende besonders?

In der Steiermark finden zum zweiten Mal in diesem Jahr gleich zwei Rennen statt. Zunächst kommt es am Samstag zum Sprint, ehe einen Tag später der eigentliche Grand Prix folgt. Gewinnt Verstappen beide Läufe, kann er - selbst ohne Extrapunkt für die schnellste Rennrunde - insgesamt 33 WM-Zähler mitnehmen und weiter enteilen. Zehntausende Fans aus den Niederlanden werden dabei sein und für Party-Atmosphäre sorgen. Allerdings hatten die feierwütigen Holländer im Vorjahr auch für einige Probleme gesorgt. Nach exzessivem Alkoholkonsum gab es Berichte über sexuelle Belästigung weiblicher Fans. Solche Vorfälle sollen auch mit mehr Ordnungskräften nun unbedingt verhindert werden.

Was ist für Nico Hülkenberg drin?

Starken Auftritten im Qualifying folgten zuletzt Enttäuschungen in den Rennen. Der einzige deutsche Fahrer im Feld schaffte es vor dem neunten Saisonlauf in seinem Haas-Rennwagen bislang nur einmal in die Top Ten. Der 35-Jährige aus dem Rheinland würde gerne erneut WM-Punkte holen, die recht kurze Strecke mit nur zehn Kurven - den wenigsten in der Formel-1-Saison - und einer Länge von lediglich 4,318 Kilometern dürfte Hülkenberg aber nur bedingt helfen. "Wir arbeiten hart daran, und versuchen herauszufinden, was wir in den nächsten Rennen tun können, um es besser zu machen", sagte Teamchef Günther Steiner. Hülkenberg war zuletzt 15. in Kanada geworden, nachdem er von Rang fünf gestartet war.

Wann und wo ist das Österreich-Gastspiel zu sehen?

Der Bezahlsender Sky überträgt wie gewohnt alle Einheiten des Wochenendes live. Das erste und einzige Training beginnt am Freitag um 13.30 Uhr, gleich darauf folgt ab 17.00 Uhr die Qualifikation für das Hauptrennen. Der Samstag gehört dann ganz dem Sprint: Zunächst wird ab 12.00 Uhr die Startaufstellung bestimmt, ehe es ab 16.30 Uhr im zweiten Rennen der Saison über 100 Kilometer um WM-Punkte geht. Das Rennen beginnt am Sonntag um 15.00 Uhr.

Sonne und wechselhaftes Wetter in Spielberg erwartet

Das bevorstehende Formel 1-Wochenende in Spielberg im obersteirischen Aichfeld bringt laut Geosphere Austria einiges an Sonne, aber auch wechselhaftes Wetter. Während der Donnerstag noch wolkenlos bleibt, zieht Freitagabend eine Gewitterfront über die Obersteiermark. Der Regen sollte aber am Samstag im Laufe des Tages nachlassen und bis zum Abend hin könnte sich wieder die Sonne durchsetzen. Der Sonntag mit dem Grand Prix dürfte abwechselnd Sonne und Wolken bringen.