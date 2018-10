Formel 1: Hamilton unaufhaltsam - Mercedes beherrschte Japan-Training

Angeführt von Lewis Hamilton hat Mercedes das Training für den Formel-1-Lauf in Japan dominiert.

Im fünftletzten Saisonlauf am Sonntag muss der Deutsche daher einen weiteren Rückschlag im WM-Zweikampf mit dem Briten fürchten. Vettel liegt in der Gesamtwertung schon 50 Punkte hinter Hamilton und kann daher in diesem Jahr nicht mehr aus eigener Kraft Weltmeister werden. Auf seiner Lieblingsstrecke in Suzuka kam der 31-Jährige im Training erneut nicht richtig in Fahrt. Schon am Vormittag hatte er einen satten Rückstand auf das Mercedes-Duo, in der zweiten Einheit wurde es kaum besser.