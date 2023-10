Formel 1 greift hart durch: Lebenslange Sperre nach Fan-Schlägerei in Mexiko

Die Formel 1 reagiert mit drastischen Maßnahmen auf die Ausschreitungen während des Mexiko-Grand Prix am Sonntag. Ein Zuschauer, der eine Schlägerei auslöste, wurde lebenslang von den Renn-Veranstaltungen ausgeschlossen.

Der Grand Prix in Mexiko-Stadt am vergangenen Sonntag wurde nicht nur durch sportliche Höchstleistungen, sondern auch durch unschöne Szenen auf den Tribünen geprägt. Ein Video, das eine heftige Schlägerei zwischen mehreren Formel-1-Fans zeigt, verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und sorgte weltweit für Aufsehen.