Verstappen holt sich auch den GP von Mexiko

Red Bull Pilot Max Verstappen feierte beim GP von Mexiko den nächsten Sieg vor Lewis Hamilton im Mercedes und Charles Leclerc im Ferrari.

Nach der überraschenden Poleposition von Charles Leclerc und dem zweiten Rang von Carlos Sainz ging Weltmeister Max Verstappen heute nur vom 3. Rang in das Rennen. Doch der Red Bull Pilot erwischte einen perfekten Start und setzte sich bereits in der ersten Kurve an die Spitze. Dahinter wollte Hausherr Sergio Perez zu viel und musste nach einem Kontakt mit Leclerc das Rennen beenden. Verstappen hingegen drehte an der Spitze souverän seine Runden und baute den Vorsprung auf Leclerc Stück für Stück aus. Nach der ersten Boxenstopp-Runde kam in der 33. Runde das Safety-Car auf die Strecke, da Kevin Magnussen sein Auto nach einem heftigen Abflug abstellen musste. Kurz darauf wurde das Rennen aufgrund der notwendigen Aufräumarbeiten unterbrochen.