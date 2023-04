Fools Garden, Mainfeld und die Geschwister Pfister zu Gast im Freudenhaus

Im Freudenhaus wird es diese Woche äußerst musikalisch.

Lustenau. „Wenn Livemusik auf Essen trifft“, heißt es am Samstag, 22. April im Lustenauer Freudenhaus. Das Freudenhaus wird am kommenden Samstag nicht nur ein Ort sein, an dem die Besucherinnen und Besucher zwei Bands unplugged auf der Bühne erleben, sondern auch noch kulinarisch das passende Menü, serviert von Emma & Eugen genießen dürfen. Für den musikalischen Genuss sind an diesem Abend Fools Garden und Mainfelt zuständig. Die beiden Masterminds hinter Fools Garden, Peter Freudenthaler und Volker Hinkel verspüren nach wie vor eine unbändige Lust, neue Songs zu schreiben, Alben aufzunehmen und auf Tour zu gehen. Mehr als 140 Songs haben die beiden in ihrer über 30-jährigen Bandgeschichte mittlerweile geschaffen. „Bei ihrem Besuch im Freudenhaus werden Fools Garden neben aktuellen Songs natürlich auch ihren Welthit Lemon Tree zum Besten geben“, verspricht Gastgeber Roman Zöhrer.