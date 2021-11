Food-Experiment: Diese Lebensmittel sind mit Schadstoffen belastet

Mit "Das Food-Experiment: Was essen wir wirklich?" wagt ProSieben-Reporter Jenke von Wilmsdorff erneut einen Selbstversuch im Fernsehen

Über 14 Tage hinweg ernährte sich der Journalist von Lebensmitteln, die in jedem Supermarkt ausliegen und auf den ersten Blick gesund erscheinen. Tatsächlich aber ist vieles davon mit Schadstoffen belastet, wie der 56-Jährige in der ProSieben-Reportage aufdeckt.

Schadstoffe in Lebensmitteln und ihre Wirkung auf den Körper

Gifte verstecken sich in Obst, in Gemüse, in nahezu allen Lebensmitteln. Insgesamt gibt es fünf Arten von Schadstoffen in unserem Essen. Doch welche sind das? Und was machen sie mit unserem Körper?