Folgenschwerer Sturz am Rüfikopf in Lech

Ein 45-Jähriger wurde bei einem Skiunfall am Samstag schwer verletzt.

Am Samstag gegen 14 Uhr fuhr ein 45-jähriger deutscher Skifahrer bei schlechter Sicht von der Rüfikopf Bergstation in Richtung Tal ab. Ohne Fremdverschulden stürzte der Skifahrer heftig, nachdem er in einen verdichteten Schneehaufen gefahren war. Beide Skier blieben in dem verdichteten Schneehaufen stecken.