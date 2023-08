Folgen der Pandemie - Vermehrte extrem frühe Pubertät bei Mädchen

Langsam kommen immer mehr gesundheitliche Spätkonsequenzen der Covid-19-Pandemie heraus. Italienische Spezialisten berichten jetzt von einer starken Zunahme von Fällen extrem früher Pubertät bei Mädchen (Pubertas praecox).

Die Ursache dürfte in einem veränderten Lebensstil liegen - mit mehr Übergewicht, weniger Sport und mehr Zeit vor dem Bildschirm.

Bewegungsmangel und schlechte Ernährung

"Unsere Studie bestätigt den Anstieg der Fälle von vorzeitiger Pubertät während Covid-19 und identifiziert Faktoren, die dazu beitragen, wie schlechte Ernährung, mangelnde Bewegung, zu viel Zeit vor Bildschirmen und gestörter Schlaf", sagte Mohamad Maghnie, Chef der Universitätskinderklinik an der Universität von Genua.

Die Studie ist vor kurzem im Journal of the Endocrine Society (DOI: 10.1210/jendso/bvad094) erschienen. Das Giannina-Gaslini-Institut der Universität in Genua ist auch auf die Diagnose und die Therapie solcher sonst seltenen Probleme spezialisiert.