Folgen der "Bildungsangst" und das teure Gasthaus-Schnitzel

Am Mittwoch ist die Schweizer Expertin für Familie und Frühförderung und die Leiterin des Forschungsinstituts Swiss Education Prof. Dr. Margrit Stamm sowie der Vorarlberger Gastronom Stefan Köb zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Die Professorin für Pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaften an der Schweizer Universität Fribourg gründete und führt bis heute das Forschungsinstitut Swiss Education in Aarau. Stamm ist preisgekrönte Expertin und Beraterin, sie referiert auf Basis empirischer Studien am Mittwochabend ab 20 Uhr im Vorarlberger Kinderdorf (Kronhalde) über die neue Definition der Elternrolle und warum Familie nur gemeinsam gelingen kann. Zuvor spricht die Leiterin des Forschungsinstituts Swiss Education in "Vorarlberg LIVE" über Bildungsangst, Rollenbilder, lauernde Gefahren und mögliche Auswege.

IHS-Wissenschaftler Klaus Neusser sprach im ORF darüber, dass auch wegen der Gastronomie die Teuerungsraten in Österreich deutlich höher ausfallen würden als jene in Deutschland und der Eurozone. Die Warenkorbgewichtung im Verbraucherpreisindex (VPI) für Restaurantausgaben sei bei den deutschen Nachbarn “wesentlich niedriger” als hier und die Gastro-Preissteigerungen in Österreich demnach “wesentlich höher”, sagte Neusser am Dienstag im Ö1-“Morgenjournal”. In Vorarlberg LIVE nimmt der stellvertretende Gastro-Fachgruppenobmann Stefan Köb dazu Stellung. Denn laut Neusser würden die Gastro-Preise in Österreich durch den “relativ gut laufenden” Tourismus, weniger Restaurant-Angebot durch Personalknappheit und weniger Gasthäuser am Land deutlich nach oben klettern.