Folge dem Duft der Kräuter

Neben dem üblichen Wochenmarkt wurde vergangenen Samstag an 23 Ständen ein zusätzliches Angebot präsentiert.

Lustenau. Über den Markt bummeln, die Vielfalt des Dargebotenen auf sich wirken lassen und sich im Duft der Kräuter verlieren – all das konnten die Marktbesucher am Samstag ausgiebig genießen.

Ein Meer von natürlichen Produkten

Die Damen vom FNL-Kräutergarten präsentierten sich mit einer bunten Auswahl an heilbringenden Kräutchen und brachten gerne den Besuchern am Marktstand ihr fundiertes Wissen über die verschiedenen Arten nahe. Als besonderes Highlight des Tages hatte man Pfarrer Anton Cobzariu eingeladen, der in einer feierlichen Zeremonie den Kräutersträußchen seinen Segen gab: „Die Geschichte des Kräutergebrauchs führt zum Fest Maria Himmelfahrt zurück, in deren Grab man der Legende nach nicht Maria fand, dafür eine große Zahl an Kräutern.

Ganzheitliches Wohlbefinden

An ihrem Stand präsentierte Renate Richter-Heer rein natürliche Produkte, anzuwenden am ganzen Körper für ein rundum Wohlgefühl: „Die Kräuter sammle ich allesamt selbst und verarbeite sie ohne chemische Zusatzstoffe.“ Granatapfelserum und Rosenöl waren ebenso zu erstehen, wie Balsam in kleinen Döschen und „Aura Spray“. Petra Reich setzt auf Wildkräutersalz und hat eine Tinktur entwickelt, die gegen Insektenstiche hilft. Von der Kräuteralp Oberhorn (Schröcken) waren Othmar Jochum und Isabel angereist um den Marktbesuchern ihren perfekten Platz für Auszeit und Ruhe nahe zu bringen. Auch Zirbenkissen von Julia Find und Halim Zadrin durften im Angebot nicht fehlen, „die Zirbenkissen üben eine beruhigende Wirkung aus und sorgen für erholsamen Schlaf“, sind die Standbetreiber überzeugt.

Mit allen Sinnen genießen