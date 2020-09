Förderung zur Klimawandelanpassung

Neue Förderungen für Dachbegrünungen, Naturgartenberatungen & Baumpflanzungen

Der Klimawandel macht auch vor Feldkirch nicht Halt und bringt immer mehr heiße Tage und längere Hitzeperioden mit sich. Urbane Begrünungsmaßnahmen verschaffen Linderung, indem sie eine lokale Temperaturabsenkung bewirken. Daher beschloss der Feldkircher Stadtrat, künftig Dachbegrünungen, Baumpflanzungen und Beratungen für eine naturnahe Gartengestaltung mit einem Kostenzuschuss zu unterstützen und setzt so gezielte Schritte in Richtung einer Anpassung an die schon jetzt deutlich spürbaren Folgen der Klimaerwärmung.

Gründächer sind nicht nur schön anzusehen, sondern haben einen deutlichen Effekt auf die Innentemperatur. Je nach Ausgestaltung des Daches ist die Temperatur in darunterliegenden Räumen um bis zu 4 Grad niedriger als unter einem konventionellen Dach. In Hinblick auf eine mögliche Zunahme von Starkregenereignissen ist auch die Wasserspeicherkapazität von begrünten Dächern hervorzuheben: so kann ein Gründach 50 bis 80 Prozent des Niederschlags zurückhalten, der in weiterer Folge ohne den Umweg über Kanäle und Kläranlagen wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt wird. Nicht zuletzt haben alle diese Maßnahmen auch eine positive Auswirkung auf die Naturvielfalt im Siedlungsgebiet: sie bieten Lebensraum für viele Pflanzenarten, aber auch Kleintiere wie Wildbienen und Schmetterlinge.