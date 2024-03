Förderpreiswettbewerb erfreut sich großer Beliebtheit

Zum 13. Mal fand am Wochenende der Förderpreiswettbewerb der Rheintalischen Musikschüler statt.

Vergangenes Wochenende spielten die jungen Talente der Rheintalischen Musikschule groß auf. Der 13. Förderpreiswettbewerb stand an und von den insgesamt rund 2200 Schülerinnen und Schüler haben sich 60 Kinder und Jugendliche dem Urteil der fachkundigen Jury gestellt. Bei den jungen Musiktalenten herrschte im Vorfeld leichte Nervosität, gepaart mit großer Vorfreude. Beim Wertungsspiel am Samstag im großen Saal der Musikschule wurden 22 Soloauftritte sowie zwölf Ensembles gewertet. „Wir haben ausnahmslos schöne Musik gehört“, freute sich Direktor Dietmar Nigsch über das Können „seiner“ Musikschüler.

Freude an der Musik

Welch Freude den Kindern das Musizieren bereitete, konnte die Öffentlichkeit bei der feierlichen Preisverleihung am Sonntagvormittag hautnah miterleben. Einige Schüler traten mit ihren Stücken auf, gaben einen Einblick in das breite musikalische Angebot der Schule und begeisterten das Publikum. Den Auftakt machten Mona Hildebrand, Hannes und Anika Violand mit dem Alphorn, es folgten die Gruppe “2 Spitzbuben“ mit Gabriel Mayer und Leo Schnetzer auf der Trompete. Sie sangen sogar vor dem Publikum ein Lied. Vanessa Hechenberger verzauberte am Klavier, Alessia Colleoni an der Harfe, Elisa Grabher am Saxophon und Daniela und Johanna Ackerl auf dem Horn. Bianca Olariu spielte beeindruckend auf der Blockflöte und die Band „Die Fantastischen Freunde“ ließen mit dem Lied „Perfekte Welle“ den Reichshofsaal nochmals richtig beben.