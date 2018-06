Flying Dinner und gute Laune bei Red Night

Mit einem Apero wurden die Gäste zur Red Summer Night auf der Terrasse vom Restaurant hubers am Garnmarkt begrüßt. Mitch und Birgit Baumann als Gastgeber hießen zahlreiche Freunde und Kollegen aus Gastronomie und Wirtschaft zu diesem besonderen Event willkommen.

Götzis Das Junge Gastgewerbe Vorarlberg mit Obmann Matthias Müller, vom Schützenhaus in Feldkirch an der Spitze, wählte dieses Jahr das Restaurant hubers als Schauplatz für die Veranstaltung. Zum geselligen Meet and Greet mit köstlichem Flying Dinner und erfrischenden Aperitifs hatten sich neben vielen anderen Jürgen Zudrell (Kristberg), Hannes Moosbrugger (Hotel Krone Schoppernau), Ralph Loacker (Loacker Tours), Johannes Amann (Amann Weine) auch Bernhard und Michael Gallaun (Dogana Feldkirch) in die Marktgemeinde aufgemacht, um die Sommerparty mit dem Sound von „Gmixt Emotions“ zu genießen. Kulinarisch wurden die Gäste mit Tomatenkokossuppe, Spargelsalat mit Roastbeef, steirischem Backhendlsalat, Rindsfilet mit Süßkartoffel Pommes, Kalbsleberle mit Gemüsereis, Lachs auf Dillschaum und Schokomousse, Panna Cotta, Creme Brúlée und einem Käsebuffet verwöhnt. Die Weinverkostung mit Markus und Viktoria Waldschütz vom Weingut Waldschütz ließen sich neben Markus und Karin Mäser auch Patrick Obrist, Janine Boso, Andreas Neumann (Red Bull) und Anja Gunz (Convention Partner Vorarlberg) nicht entgehen. Auch Dietmar Eisenhofer (Freihof Lustenau), Michaela Herburger (GH Mohren Rankweil), Anwalt Edgar Veith, Helmut Scholler und Michael Wieder verbrachten einen „Gute-Laune-Abend“ im schönen Ambiente von hubers. VER