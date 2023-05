Flurreinigung in Lochau: Ein großes Dankeschön an 80 Teilnehmer*innen

Zur diesjährigen Flurreinigung in Lochau haben sich am 29. April etwa 80 freiwillige Helfer*innen zur gemeinsamen Aufräumaktion eingefunden.

Bestens ausgestattet mit Handschuhen, Greifzangen und Abfallsäcken wurde alles eingesammelt, was nicht in die Natur gehört: Zigarettenkippen, Dosen, Papier, Kunststoffverpackungen, Flaschen, u. v. m. Am Ende konnten somit 294 kg Abfall, der in Lochau im Bereich zwischen dem Bodenseeufer und dem Pfänder eingesammelt wurde, vom Wirtschaftshof entsorgt werden.