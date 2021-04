Flurreinigung in Eigenregie läuft in Lochau großartig

Die alljährliche gemeinschaftliche Flurreinigung musste coronabedingt auch in Lochau abgesagt werden. Stattdessen haben sich zahlreiche Kleingruppen, Familien, Kindergartengruppen und Oma-Enkel-Teams selbstständig auf den Weg gemacht, um die Umwelt von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien.

Die gefüllten grünen Abfallsäcke konnten bei den öffentlichen Abfalleimern deponiert werden, wo sie vom Wirtschaftshof Lochau schließlich entsorgt werden. Die fleißigen Abfall-SammlerInnen waren vergangene Woche am Bodenseeufer, am Pfänder auch in Lochau Süd unterwegs. Die Gemeinde Lochau bedankt sich sehr herzlich bei allen kleinen sowie großen HelferInnen!