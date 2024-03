Flugzeug voller Lachen: Edelweiss-Kabinenchef landet viralen Hit

Aus dem Versuch, die Fluggäste zu verabschieden, wurde ein viraler Moment. Ein Kabinenchef von Edelweiss steckt nach der Landung auf Teneriffa alle Gäste mit seinem Lachen an.

"Ich hoffe, dass Ihnen der Flug mit uns gefallen hat und dass wir Sie bald wieder ..." - mehr konnte der Kabinenchef in seiner Ansage nicht von sich geben. Ein Fluggast hat kurz vor der Ansage lautstark "WOHOO" gerufen, was den Kabinenchef aus seinem Konzept brachte. Der Lachanfall steckte sämtliche Gäste des Fluges an und endete in einem viralen Hit.