Flugverkehr in St. Gallen nicht beeinträchtigt

Die Wetterbedingungen führen zu Verspätungen am Züricher Flughafen. Am Flughafen St. Gallen-Altenrhein ist die Situation eine andere.

Da es dem Personal untersagt wurde, den Außenbereich zu betreten ist das Starten der Flugzeuge am Züricher Flughafen nicht möglich. Doch während das Wetter in Zürich den Flugverkehr beeinträchtigt, werden die Maschinen am Flughafen St. Gallen-Altenrhein planmäßig landen und abheben.