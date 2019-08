Flughafen Memmingen für zwei Wochen gesperrt

Der Flughafen Memmingen wird vom 17. bis zum 30. September für den kompletten Flugverkehr gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten auf der Start- und Landebahn.

Was bedeuten die Bauarbeiten für Fluggäste? "Ryanair hat in der Zeit von 17. bis 30. September alle Flüge von und nach Memmingen gestrichen", so Marketingleiterin Marina Siladji. Wizzair und einige Charterflieger weichen auf andere Flughäfen aus.