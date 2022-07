Fluchtgeschichten aus Bludenz von 1938-1945

Bludenz. Für viele Menschen, die vor der NS-Diktatur in die Schweiz flüchten wollten, war Bludenz eine Durchgangsstation.

Doch in der Stadt selbst, gab es einige Personen, die flüchten mussten oder Widerstand leisteten. Ihre Geschichten werden als Teil des vorarlbergweiten Projekts „Über die Grenze“ erzählt. Am vergangenen Sonntag wurde der Radweg eröffnet.

„Der Aufwand, den das Jüdischen Museum bei diesem Projekt an den Tag legte, kann sich sehen lassen. Der Radweg stellt ein einzigartiges kooperatives Vorhaben der teilnehmenden Gemeinden dar, welches sich würdig und modern einem essentiellen Thema unserer Geschichte widmet“, so Kulturstadtrat Cenk Dogan.

In Bludenz werden drei Schicksale auf diese kreative Art und Weise aufgearbeitet. So sind es etwa die Geschichte von Franz Weinreb, der sich über das Brandnertal Richtung Schweizer Grenze durchschlug. Solche Schicksale werden bei den Stationen der Radtour rund um Bludenz thematisiert. Darüber hinaus werden Erinnerungsorte in der Stadt einbezogen, die in der Biografie jener Familien eine Rolle spielten, die sich zwischen 1938 und 1945 in Bludenz aufhielten.