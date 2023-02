Flucht vor Verkehrskontrolle führt zu Unfall mit Polizei

Nachdem eine Pkw-Lenkerin vor einer Verkehrskontrollen flüchten wollte, rammte sie die Leitschiene. In Folge dessen prallte das Polizeiauto in den Pkw der 28-Jährigen.

Am 26.2.2023 um 00:40 Uhr war ein Pkw auf der Reutestraße in Hohenems talwärts unterwegs. Bei einer beabsichtigten Verkehrskontrolle wurden die Anhaltezeichen der Polizei missachtet und der Pkw fuhr weiter in Richtung Hohenems. Die Beamten fuhren folglich dem flüchtigen Pkw nach. Nach einer Rechtskurve kollidierte der Pkw mit der Leitplanke. Kurze Zeit später fuhr das nachfahrende Patrouillenfahrzeug der Polizei gegen den quer in der Fahrbahn stehenden Pkw. Der Pkw setzte die Flucht in Richtung Hohenems fort.