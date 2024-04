Flucht in den Schweizer Franken: Anleger reagieren auf die Eskalation im Nahen Osten

Zunehmende Eskalation im Nahen Osten verunsichert Finanzmärkte und treibt Anleger in sichere Häfen wie den Schweizer Franken.

Die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten haben am Freitag zu spürbaren Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten geführt. Nachdem unbestätigten Berichten zufolge vermeldet wurde, dass Israel eine Serie von Angriffen gegen den Iran gestartet hat, kam es zu deutlichen Reaktionen an den Börsen, den Devisenmärkten und im Bereich der Rohstoffe.