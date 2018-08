Florianijünger laden zum legendären Fest

Am kommenden Wochenende steigt in Götzis das traditionelle Feuerwehrfest über zwei Tage.

Götzis Das Feuerwehrfest in Götzis gehört schon seit Jahren zum Fixpunkt im Festkalender in der Kummenbergregion und Umgebung. Feuerwehrkameraden und Freunde aus dem ganzen Land treffen sich und in diesem Jahr steht das Fest ganz im Zeichen der Weihe des neuen Einsatzfahrzeuges.

Getreu dem Motto „Dirndl und Lederhose“ startet das legendäre Feuerwehrfest in Götzis am Samstag mit einem Warm-up durch einen DJ, bevor dann die Grabenland Buam das Festzelt so richtig einheizen. In der Weinlaube warten feine Tropfen, während an der Bar DJ MOG auflegt. Weiter geht es am Sonntag mit der Festmesse und anschließender Weihe des neuen Steigers. Nach dem Festumzug zum Feuerwehrhaus steigt der Frühschoppen mit der Blaskapelle Fluher Feuer. Für die kleinen Gäste wartet ein tolles Kinderprogramm. MIMA