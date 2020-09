Floriani-Nachwuchs begeistert und gesichert

Infotag in Satteins: Alle Walgauer Feuerwehren im Bezirk Feldkirch mit eigener Jugend

SATTEINS In einer gemeinsamen Aktion von acht Feuerwehren aus dem Walgau wurden am 16. September in der Mittelschule Satteins alle Schüler über Aufgaben und Ausrüstung der Floriani und das Engagement in der Feuerwehrjugend informiert.

Alle acht Feuerwehren im Abschnitt 42, der sämtliche Walgaugemeinden im Bezirk Feldkirch einschließt, (Dünserberg, Düns, Schnifis, Röns, Schlins, Satteins, Göfis, Frastanz) bilden mittlerweile den Nachwuchs über eine eigene Feuerwehrjugend aus. Die Nachwuchssicherung für die Feuerwehren im Abschnitt 42 stieß dank des spannenden und informativen Programms bei den Schülern auf großes Interesse.

Spannende Stationen

An verschiedensten Stationen wurden die Aufgaben und Ausrüstung der Feuerwehr praktisch und theoretisch erklärt. Die Schüler wurden zuerst klassenweise durch die OF Röns und die OF Düns in der Klasse abgeholt und in den Mehrzwecksaal geführt. Eine kurze Präsentation über die Feuerwehrjugend wurde dort aufmerksam verfolgt.

Im Anschluss daran ging es an die einzelnen Stationen. Besonderen Spaß hatten die Kinder dabei, mit dem achträdrigen Geländemobil Argo der OF Göfis Hindernisse zu überwinden und das Tanklöschfahrzeug der OF Satteins unter die Lupe zu nehmen. Die Feuerwehrjugend aus Röns hatte eine Hindernisbahn mit Spritzwand aufgebaut.

Gelungene Aktion

Ein großer Dank des Feuerwehrabschnitts 42 geht an die Direktion und das Team der Mittelschule Satteins für die Bereitstellung der Infrastruktur und die konstruktive Zusammenarbeit. In Rücksprache mit der Direktion war es eine sehr gelungene Veranstaltung unter Einhaltung aller aktueller Corona Schutzmaßnahmen.