Florian Themeßl-Huber ist neuer Bürgermeister in Nüziders

Die Gemeinde Nüziders hat einen neuen Bürgermeister. Nach dem Rücktritt des langjährigen Bürgermeisters Peter Neier wurde Florian Themeßl-Huber am Freitagabend, den 29. September 2023, in einer Gemeindevertretungssitzung einstimmig zum neuen Bürgermeister gewählt.

Die Bürgermeisterwahl, die in einem gut gefüllten Sonnenbergsaal stattfand, markiert einen Wendepunkt in der Gemeindepolitik von Nüziders. Florian Themeßl-Huber, der von den Fraktionen in der Gemeindevertretung breit unterstützt wird, äußerte sich erfreut über das Ergebnis: "Ich möchte mich bei den Kolleginnen und Kollegen der Gemeindevertretung für die Wahl zum Bürgermeister bedanken. Es ist mir eine große Ehre, dieses Amt zu übernehmen. Dieses breite Votum gibt Kraft für die kommenden Monate – und mir ist bewusst, dass dieses über die Fraktionen hinweg getragene Ergebnis einen großen Vertrauensvorschuss darstellt."

In seiner Dankesrede würdigte Themeßl-Huber auch seinen Vorgänger, Peter Neier, der die Gemeinde 17 Jahre lang geleitet hatte: "Peter Neier hat das Amt mit strategischem Weitblick und großer Freude ausgeübt. Er hat sich in dieser Zeit eine breite Anerkennung innerhalb der Gemeinde, aber auch in der Region erworben. Die Liste an Projekten aller Art, die in seiner Amtszeit umgesetzt wurden, ist wirklich beeindruckend, und wir sind froh, dass Peter so lange Zeit an der Spitze der Gemeinde gestanden ist. Wir wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe."