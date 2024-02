Florian Sutterlüty tritt als neuer Geschäftsführer in die Sutterlüty Handels GmbH ein

Die Sutterlüty Handels GmbH verstärkt ihre Führungsstruktur und freut sich, mit Florian Sutterlüty die dritte Generation in die Geschäftsleitung zu berufen. Florian ist ab sofort, neben Jürgen Sutterlüty, als Geschäftsführer für die Bereiche Vertrieb, Strategie und HR zuständig.

Diese Veränderung unterstreicht die kontinuierliche Weiterentwicklung und zukunftsorientierte Ausrichtung von Sutterlüty, indem Verantwortung an die nächste Generation übertragen wird. „Mit der Integration von 4 Billa bzw. Billa Plus Märkten und 230 neuen Teammitgliedern stehen wir vor einem herausfordernden Jahr und freuen uns, diese Aufgabe gemeinsam mit unseren Teams erfolgreich zu bewältigen.“ so Florian Sutterlüty.