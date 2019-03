Florian Scheuba: "Kabarett muss der Politik folgen, nicht Politik dem Kabarett"

Vorarlberg-Tour: Am Donnerstag ist Florian Scheuba im Theater am Saumarkt in Feldkirch aufgetreten, am Samstag gibt es noch eine Solo-Vorstellung des "Staatskünstler" am Spielboden in Dornbirn.

Vor drei Jahren wurde Kabarettist Florian Scheuba für sein Solo-Debüt mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Jetzt zieht er wieder Bilanz. Doch diesmal nicht über das, was war, sondern über das, was ist. Aber kann man heute überhaupt noch von etwas mit Sicherheit sagen, dass es ist? Gibt es zu „alternativen Fakten“ eine Alternative? Spielt der Unterschied zwischen Meinung und Lüge noch eine Rolle? Welche Folgen hat das für einen Satiriker und sein Publikum? Können sie einander folgen, ohne etwas anklicken zu müssen? Und wer folgt wem, wenn man sich gegenseitig folgt? Ein Abend für Folger, Verfolgte und Unfolgsame. Am Samstag, 30. März, ist Florian Scheuba am Spielboden zu Gast. Es gibt noch Restkarten.