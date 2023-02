"Florian braucht die Therapien zum Leben"

Wichtige Unterstützung

Lungenentzündung vorbeugen

Auch vom Oberkörper, über die Bronchien und die ­Lunge bis zu den Hüften muss die Therapeutin seinen Körper richtig dehnen und drehen. „Florian ist auch sehr anfällig für Atemwegserkrankungen – Lungenentzündungen sind bei ihm keine Seltenheit. Genau da hilft die Therapie auch, um so Atemwegsinfektionen vorzubeugen“, erzählt Therapeutin Styn. Es handelt sich dabei also um lebensnotwendige Maßnahmen, da bei einer Verformung der Wirbelsäule auch die inneren Organe geschädigt werden könnten. Das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Doch diese Therapien sind nicht günstig: „Wir haben im Monat bis zu zehn Stunden, in denen Florians Körper behandelt wird. Das hilft ihm ungemein, denn so können wir ihm zumindest helfen, die Verformung seines Körpers in Schach zu halten“, erzählt Maria weiter.