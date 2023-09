Fliesenleger gewinnt EuroSkills

Timo-Nils Theisl hat im polnischen Danzig die Europameisterschaften der Lehrberufe gewonnen und bringt Gold nach Lustenau.

Lustenau Glücklich und mit Stolz erfüllt, betrat Timo-Nils Theisl (24) am Mittwochmorgen seinen Arbeitsplatz bei Fliesen Felder in Lustenau. Dort warteten bereits seine Arbeitskollegen, sein Chef Michael Felder, seine Freundin und seine Mutter, um mit ihm auf seinen Erfolg bei den EuroSkills in Danzig anzustoßen und ihn hochleben zu lassen. Unter tosendem Applaus wurde er bei Fliesen Felder empfangen. Denn Timo-Nils hat vergangenes Wochenende die Goldmedaille für seine hervorragende Leistung bei den Europameisterschaften erhalten. Ein Erlebnis, das überwältigender nicht sein könnte.

Anspannung vor Wettbewerb

Vom 5. bis 9. September fand der europäische Berufswettbewerb in Polen statt. 600 Fachkräfte aus 32 Ländern sind in 43 Disziplinen angetreten. Das Team Österreich bestand aus 44 Teilnehmenden. „Man spürte bei allen die Anspannung vor dem Wettbewerb. Auch ich war komplett ruhig und voll fokussiert“, erzählte Timo-Nils Theisl. Eine schwierige Aufgabe, denn in der Halle wimmelte es nur so von Zusehern und Menschen, die den Teilnehmenden bei der Arbeit über die Schultern blickten. „Ich war bestens vorbereitet. Das letzte halbe Jahr habe ich jedes Wochenende an meiner Übungsaufgabe in meiner eigenen Übungswerkstatt im dô in Lustenau gearbeitet“, so Theisl.

Zeitmanagement, der Schlüssel zum Erfolg

„Wir aus Österreich nahmen an, dass wir ein bis zwei Tage vor dem Wettbewerb den Arbeitsplan erhalten werden. Dem war aber nicht so. Wir erhielten ihn eine Stunde davor.“ Doch der Lustenauer bewahrte Ruhe, stellte sich einen Zeitplan auf, entdeckte sogar den einen oder anderen Planungsfehler und machte sich dann an die Arbeit. Insgesamt hatten die Teilnehmenden 18 Stunden Zeit, ihre Aufgabe bestmöglich umzusetzen.

Countdown mit bester Stimmung

Freitag war Finaltag. „Die Halle bebte. Wir wurden von den Zusehern angefeuert und der Countdown von zehn rückwärts laut runtergezählt. Dann ertönte ein Schlusspfiff und man durfte nichts mehr machen“, erinnert er sich zurück. Sein Gefühl verriet ihm, dass er einen der ersten drei Plätze haben würde. „Ich habe mir im Vorfeld eingeredet, dass ich Gold bei den EuroSkills machen werde. Als es dann tatsächlich auch so war, hab ich mich riesig gefreut“, so der Gewinner. Deutschland und Frankreich folgten auf den weiteren Rängen.

Stolz auf Leistung