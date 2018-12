Fleißige Volksschüler bastelten für die Notfallhilfe

Schülerinnen und Schüler der Volksschule Rotkreuz konnten eine große Spende an Inge Sulzer vom Vorarlberger Familienbund übergeben.

Lustenau 49 Kinder bastelten in vielen Freizeitstunden, unter Anleitung der Lehrerinnen Monika Lapitz, Brigitte Hollenstein und Helga Giesinger, unzählige Artikel, z. B. Schäfchen, Wichtel, Christbaumschmuck, Holzengel, Teelichter, Weihnachtsspiele u. v. m. Mit Unterstützung aller Lehrerinnen der VS Rotkreuz boten sie diese Waren auf dem Chrischtkendlimarkt an. Dazu kam das von der Gemeinde gespendete Lebkuchenhaus, dessen „Ziegel“ sie ebenfalls verkaufen konnten. Ebenso wurde bei den gemeinsamen Liedvorträgen aller Volksschulen eine Kasse für freiwillige Spenden herumgereicht. Der Gesamterlös all dieser Aktionen ergab den stolzen Betrag von 2.200 Euro und wurde in Form eines Schecks an die Leiterin der Notfallhilfe des Vorarlberger Familienbundes, Inge Sulzer, übergeben.