Fleißige Stallehrer Müllsammler

STALLEHR Vergangenes Wochenende wurde die jährliche Aufräumaktion wieder durchgeführt.

Auch in Stallehr wird die alljährliche Flurreinigung, so wie in vielen Vorarlberger Gemeinden, durchgeführt. Die fleißigen Müllsammler durchkämmten das gesamte Gemeindegebiet und sammelten den achtlos weggeworfenen Müll. Vor allem die Kinder hatten großen Spaß daran Sachen zu suchen und zu finden. Nichts desto trotz soll es ein Aufruf an die Vernunft sein, damit Müll nicht einfach weggeworfen, sondern sorgsam mitgenommen wird. Als Belohnung erhielten die Müllsammler noch eine Jause beim Fußballplatz und genossen gemeinsam, nach getaner Arbeit, die angenehmen Frühlingsstunden. SW