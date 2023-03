Fleißige Mülldetektive im Einsatz

Die VS-Leopold-Kinder nahmen auch heuer wieder an der Dornbirner Flurreinigung teil.

Dornbirn. Kuriose Funde gehören zur alljährlichen Dornbirner Flurreinigung dazu, doch was die Kinder der VS Leopold heuer so alles an besonderen Müllstücken aus den Büschen zogen, sorgte dann doch für allerhand Staunen – vom Gebiss, einem Staubsauger bis zu alten Tassen, Schuhen, Socken und Unterhosen präsentierte sich die skurile Vielfalt an Sondermüll.