Fleißige Medaillensammler

Dornbirns Schwimm-Asse überzeugten beim 34. Internationalen Dornbirner Sprintpokal.

Dornbirn. Beim diesjährigen Sprintpokal zeigten die Schwimmerinnen und Schwimmer vom Schwimmclub TS Dornbirn, dass sie auch im Jahr 2020 weiterhin sehr erfolgreich sind. Mit insgesamt 43 Medaillen – davon 22x Gold, 12x Silber und 9x Bronze – führten die Messestädter den Medaillenspiegel überlegen an.

Beim hochkarätigen Wettkampf mit 316 Sportlern aus 23 Vereinen und 4 verschiedenen Nationen gab es wiederum eine Vielzahl an Bestzeiten.

Wiederum zum Highlight am Wettkampftag wurde das Elimination Race über 50m Freistil. In diesem Jahr schafften erneut zwei Lokalmatadore den Einzug in das KO-Finale. Hanna Röser und Max Halbeisen qualifizierten sich als jeweils Jüngste für das Finale und konnten den hervorragenden 3. Rang erreichen.