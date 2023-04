Flashmob in der Bücherei

In der Lustenauer Bibliothek kam es diese Woche zu einer Flashmob-Lesung junger Vorarlberger Autoren.

Lustenau Sechs junge Autorinnen und Autoren aus Lustenau, dem Bregenzerwald, Fußach, Feldkirch und Bregenz trafen sich am Dienstagnachmittag in der Lustenauer Bibliothek, um dort den zufällig anwesenden Gästen ihre selbstgeschriebenen Texte vorzutragen. „Normalerweise ist es still in der Bücherei. Heute darf es durch den Flashmob auch mal laut sein, gelacht werden und Gespräche über unsere Texte entstehen“, sagte Autorin Luna Levay (21) voller Vorfreude. Gespannt warteten die Autoren, bis es so weit war und sie dem Publikum ihre Texte vortragen durften. „Für uns ist es eine einzigartige Erfahrung, unsere Geschichten zu präsentieren und zu beobachten, wie diese bei ihnen ankommen“, sagte Jungautor Tobias March aus Fußach. „Schön, dass ihr alle hier seid. Ich freu mich, dass wir heute den Gedichten und Geschichten zuhören dürfen“, sagte Alexandra Jank, Leiterin der Bibliothek in Lustenau.