Flashmob gegen Abschiebung von Kochlehrling in Bregenz

Assadullah ist Kochlehrling in Bregenz und wurde in seine Heimat Afghanistan abgeschoben. Seine Freunde und Arbeitskollegen hoffen auf eine Lösung, helfen könnte hier die BH Bregenz.

Ausbildungsplatz für Kochlehrling

Assadullah wurde dennoch nach Kabul abgeschoben. Er war bis dahin Kochlehrling im Kornmesser in Bregenz. Am heutigen Tag der humanitären Hilfe demonstrierten Freunde und Arbeitskollegen für Assadullahs Bleiberecht. Er hätte einen Ausbildungsplatz an der Gascht in Hohenems. Was jedoch ausstehe sei hier ein entsprechendes Bleiberecht als Schüler durch die Bezirkshauptmannschaft Bregenz.