Flammen-Inferno: Polizei geht vom Schlimmsten aus - drei Kinder sollen unter den Opfern sein!

In der Schweiz ereignete sich eine Feuertragödie, bei der - wie die Polizei befürchtet - drei Kinder ums Leben kamen. Die gesamte Gemeinde ist unter Schock.

In einem erschütternden Ereignis in der kleinen Ortschaft Wiggen, Teil der Gemeinde Escholzmatt-Marbach in der Schweiz, wurden - wie die Polizei befürchtet - in den frühen Stunden des Montags drei Kinderleben durch einen verheerenden Brand in einem Wohnhaus gefordert. Zwei Erwachsene erlitten schwere Verletzungen, während ein weiterer Erwachsener leicht verletzt wurde.