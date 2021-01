Flächendeckende Verbreitung: Zustellung des Feldkircher Anzeigers soll optimiert werden

Immer wieder kommt es zu Beanstandungen, dass der eigentlich für jeden Haushalt vorgesehene Feldkircher Anzeiger am Erscheinungstag nicht vor der Tür liegt. Das soll jetzt für die Zukunft verbessert werden.

Bereits vor Weihnachten haben sich die Verantwortlichen der Stadt Feldkirch, der Regionalzeitungs-GmbH und der für den Vertrieb zuständigen Russmedia GmbH in einer Videokonferenz darüber verständigt, ihr verstärktes Augenmerk auf die Optimierung der flächendeckenden Zustellung zu richten. In einem ersten Schritt werden über einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen alle Meldungen von Haushalten gesammelt, bei denen der Feldkircher Anzeiger nicht wie vorgesehen angekommen ist oder ankommt, um den Fällen konkret nachgehen zu können.

Unter der E-Mail-Adresse kein.anzeiger@feldkirch.at können entsprechende Beschwerden jederzeit mit genauer Postadresse hinterlegt werden. Diese werden in der Kommunikationsabteilung gesammelt und weitergeleitet; im nächsten Schritt findet dann eine Kontrolle statt, ob das Problem gelöst werden konnte, und zwar dauerhaft. Alle Partner sind sich darin einig, dass die bisherige Zusammenarbeit nur dann weiter erfolgversprechend ist, wenn eine verlässliche Zustellung nachhaltig sichergestellt ist und werden sich Mühe geben, den momentanen Zustand so schnell wie möglich zu verbessern.

In der Zeit dieser Erhebung bieten die Stadt Feldkirch und der Feldkircher Anzeiger einen besonderen Service an: Für alle, die keinen Anzeiger bekommen haben, ist am Informationsschalter beim Rathauseingang Schmiedgasse eine kleine zusätzliche Auflage vorhanden. Wer möchte, kann sich dort ein Exemplar abholen, solange der Vorrat reicht.