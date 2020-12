Fivers Margareten gegen Bregenz zu favorisieren

Die Bodenseestädter sind nach dem Derbyerfolg nun wieder in der Außenseiterrolle.

Nachdem Bregenz Handball am vergangenen Freitag zum 50. Mal das Ländlederby gegen Hard für sich entscheiden konnte, geht es am kommenden Freitag in Wien gegen HC Fivers WAT Margareten. Diese mussten sich zum Rückrundenauftakt trotz einer sehr starken Leistung in der EHF European League am Dienstagabend auswärts bei Abanca Ademar Leon nur knapp mit 28:30 geschlagen geben.